Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Довгий говорит, что чистый перед ГФС

Понедельник, 23 января 2017, 16:42

Народный депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий настаивает, что ему нечего скрывать от работников ГФС, поскольку он задекларировал все доходы в соответствии с законодательством.

Об этом в говорится в сообщении его пресс-служба, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в последний раз ГФС давала оценку его декларации в сентябре прошлого года.

"Они (ГФС – ред.) потребовали дополнительные документы и по результатам проведенной проверки установили, что предоставленные мною данные являются достоверными. Этот факт фиксируется документом, копию которого мне выдали после проведенной проверки", - отметил депутат.

Довгий предполагает, что ходатайство Генеральной прокуратуры "политически мотивированное", поскольку не имеет никаких оснований для перепроверки сведений.

Как известно, Государственная фискальная служба поручила проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генпрокуратуры.

3 нардепов из этого списка уже отреагировали на назначенные проверки.

Довгий задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7 млн грн. В то же время, как утверждают в ГПУ со ссылкой на данные налоговой, в 1998-2015 гг. Довгий официально заработал только 11,8 млн грн. Кроме того, нардеп Довгий в 2015 году приобрел корпоративные права ООО "КВ Менеджмент" за 15 млн грн, задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости.

Темы: декларацииВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: