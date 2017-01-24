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Мін'юст не зміг обрати головного люстратора – буде друга спроба

Вівторок, 24 січня 2017, 11:27

Міністерство юстиції не змогло обрати директора департаменту з питань люстрації і оголосило повторний конкурс.

Про це повідомляє 24 січня прес-служба міністерства.

Зазначається, що рішення про оголошення повторного конкурсу було прийняте членами конкурсної комісії за підсумками проведеного 17-20 січня відбору, у ході якого жодного з кандидатів не було визнаного переможцем конкурсу.

Конкурс пройде з 1 по 3 березня цього року.

З пакетом документів, який необхідно подати кандидатам, можна ознайомитися тут.

Документи приймаються до 18:00 23 лютого 2017 року.

Попередній конкурс складався з трьох етапів і проходив у період з 17 по 20 січня.

В письмовому тестуванні найвищий результат отримала Олександра Чіковані, яка працює з люстрацією від самого початку впровадження цього інституту в Україні.

Інформація про кандидатів на головного люстратора стала відома лише після розголосу.

Міністр юстиції Павло Петренко показав, де працюють і яку освіту мають претенденти на посаду керівника департаменту з питань люстрації.

Раніше у Мін'юсті склалася конфліктна ситуація навколо цього департаменту, коли заступник міністра Ганна Онищенко заблокувала призначення 23-річної Анни Калинчук на посаду т.в.о. голови департаменту.

Українська правда

 

Теми: Мін'юстлюстрація
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