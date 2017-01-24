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В Україні почали судити Губарєва

Вівторок, 24 січня 2017, 12:17

ГПУ погодила клопотання слідчих Служби безпеки України щодо початку процедури спеціального досудового розслідування (заочного засудження) лідера так званого "Народного ополчення Донбасу", "Народного губернатора Донеччини" Павла Губарєва.

Про це повідомляє сайт ГПУ.

Губарєв підозрюється у вчиненні кримінальних  правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України (публічні заклики до зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення та керування терористичною організацією) та ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень).

Такі дії, як вказує ГПУ, паралізували роботу держустанов на цій території та зумовили створення терористичної організації "ДНР".

 

У лютому 2016 року розвідка Міністерства оборони заявила, що "голова" терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко призначив Губарєва так званим "мером" Ясинуватої.

Губарєва у жовтні 2014 госпіталізували у результаті обстрілу його автомобіля невідомими в Донецькій області. 

У травні 2014 року СБУ оголосила Губарєва в розшук, а в січні 2017 Служба безпеки призначила йому допит на  11-13 січня.

До конфлікту на Донбасі Губарєв був підприємцем, який обслуговував свята. Зокрема він виступав у ролі Діда Мороза.

 
Губарєв у формі "РНЕ"

У мережі також є фото, на яких Губарєв зображений у формі російської націоналістиної незареєстрованої організації "РНЕ" (Русской национальное единство) з символікою, що нагадує фашистську.

У 2014 році в РФ за репост цього фото затримали члена опозиційної партії РПР-ПАРНАС Дмитра Семенова.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура
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