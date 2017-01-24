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В Украине начали судить Губарева

Вторник, 24 января 2017, 12:17

ГПУ согласовала ходатайство следователей Службы безопасности Украины о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного осуждения) лидера так называемого "Народного ополчения Донбасса", "Народного губернатора Донетчины" Павла Губарева.

Об этом сообщает сайт ГПУ.

Губарев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к изменению и свержение конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание и управление террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков).

Такие действия. Как указывает ГПУ, парализовали работу госучреждений на этой территории и обусловили создание террористической организации "ДНР".
 
В феврале 2016 разведка Министерства обороны заявил, что "глава" террористической организации "ДНР" Александр Захарченко назначил Губарева так называемым "мэром" Ясиноватой.

Губарев в октябре 2014 был госпитализирован в результате обстрела его автомобиля неизвестными в Донецкой области. В мае 2014 СБУ объявила в розыск Губарева.

 

В январе 2017 Служба безопасности назначила ему допрос на 11-13 января.

До конфликта на Донбассе Губарев был предпринимателем, который обслуживал праздники. В частности он выступал в роли Деда Мороза. 

 
Губарев в форме "РНЕ"

В сети также есть фото, на которых Губарев изображен в форме российской националистической незарегистрированной организации "РНЕ" (Русское национальное единство) с символикой, напоминающей фашистскую.

В 2014 году в РФ за репост этого фото задержали члена оппозиционной партии РПР-ПАРНАС Дмитрия Семенова.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура
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