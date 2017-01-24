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Каналу 112 знову відмовили у переоформленні регіональних ліцензій

Вівторок, 24 січня 2017, 13:49

Національна рада з питань телебачення й радіомовлення вкотре відмовила регіональним компаніям, які мовлять із емблемою "112 Україна", у переоформленні ліцензій у частині зміни програмної концепції мовлення.

Рішення від 24 січня стосується компаній "Аріадна ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Вибір", "Новий формат ТВ", які мовлять у цифровому багатоканальному мультиплексі МХ-5.

Як сказала заступник голови Нацради Уляна Фещук, ці мовники щомісяця звертаються до регулятора з аналогічним проханням про переоформлення ліцензій таким чином, аби вони цілком збігалися з програмною концепцією телеканалу "112 Україна" за супутниковою ліцензією. Однак такі зміни не відповідають умовам ліцензій регіональних мовників, які вони отримали на конкурсі.

За даними Нацради, представники компаній ухиляються від отримання кореспонденції від регуляторного органу із запрошенням їх на засідання і не з’являються на розгляд їхніх питань.

Також стосовно рішень Національної ради тривають судові провадження, сказано в повідомленні.

Напередодні колектив "Радіо Вести" звинуватив Нацраду з питань телебачення та радіомовлення у зволіканні з продовженням ліцензії, яка спливає 13 і 19 лютого 2017 року. Фещук пояснила, що Нацрада хоче перевірити інформацію про бенефіціарів цієї компанії.

Наприкінці грудня 2016 року телеканал "1+1" заявляв, що його хочуть позбавити ліцензії. Згодом голова Нацради Юрій Артеменко сказав, що ліцензію каналу продовжили попри те, що рада не отримала повного пакета документів від "1+1".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІНацрада
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