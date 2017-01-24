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Через стрілянину в "бурштиновому райцентрі" звільнили поліцейських

Вівторок, 24 січня 2017, 21:28

За результатами перевірки обставин, що передували стрілянині в Олевську, до дисциплінарної відповідальності притягнули 12 працівників поліції Житомирщини.

Про це йшлося під час відеоселекторної наради за участю керівництва Нацполіції та її територіальних підрозділів.

Згідно з інформацією, спеціальна робоча група встановила, що передумовами конфлікту стали неналежна організація службової діяльності поліцейських, відсутність контролю керівництва відділення, а також окремих керівників апарату обласної поліції.

За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 поліцейських. Двох з них – начальника відділення поліції та керівника одного з його підрозділів – звільнено зі служби в поліції. Заступника начальника Олевського відділення звільнено з посади.

Крім того, двох працівників попереджено про неповну посадову відповідність, п’ятьом – оголошено суворі догани. Ще двом керівникам структурних підрозділів обласної поліції оголошено догани.

Як відомо, у населеному пункті Олевськ Житомирської області в ніч на 16 січня сталася збройна сутичка, в результаті якої померло 2 людей.

П'ятьом учасникам стрілянини вже обрано міру запобіжного заходу: четверо – під вартою, ще один чоловік перебуває під домашнім арештом.

Українська правда

Теми: бурштинполіція
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