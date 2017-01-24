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Из-за стрельбы в "янтарном райцентре" уволили полицейских

Вторник, 24 января 2017, 21:28

По результатам проверки обстоятельств, предшествовавших стрельбе в Олевске, к дисциплинарной ответственности привлечены 12 сотрудников полиции Житомирщины.

Об этом шла речь во время видеоселекторного совещания с участием руководства Нацполиции и ее территориальных подразделений.

Согласно информации, специальная рабочая группа установила, что предпосылками конфликта стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции.

По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских. Двое из них - начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений - уволены со службы в полиции. Заместителя начальника Олевского отделения уволили с должности.

Кроме того, два работника предупреждены о неполном должностном соответствии, пятерым объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.

Как известно, в населенном пункте Олевск Житомирской области в ночь на 16 января произошло вооруженное столкновение, в результате которого умерло 2 человека.

Пяти участникам конфликта уже избрана мера пресечения: четверо - под стражей, еще один мужчина находится под домашним арестом.

Украинская правда

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Темы: янтарьполиция
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