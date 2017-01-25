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АТО: 55 обстрілів, під вогонь артилерії потрапила Новозванівка

Середа, 25 січня 2017, 06:40

Протягом доби, 24 січня, терористи, застосовуючи важкі міномети і артилерію обстрілювали позиції ЗСУ на Луганському і Донецькому напрямках, а також з гранатометів і стрілецької зброї відкривали вогонь на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль. По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. З 82 міліметрових мінометів обстріляли Богуславське. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому – зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Невельське, з 82 міліметрових мінометів Авдіївку, з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом, за минулу добу відбулося 55 обстрілів. Одного військового ЗСУ поранено.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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