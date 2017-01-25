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АТО: 55 обстрелов, под огонь артиллерии попала Новозвановка

Среда, 25 января 2017, 06:40

В течение суток, 24 января, террористы, применяя тяжелые минометы и артиллерию обстреливали позиции ВСУ на Луганском и Донецком направлениях, а также из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкиному, Гнутовому и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82 миллиметровых минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком - из 120 миллиметровых минометов обстреляли Невельское, из 82 миллиметровых минометов Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

В общем, за минувшие сутки произошло 55 обстрелов. Один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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