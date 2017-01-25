Панама призупинила розслідування скандальної справи про офшори

Прокуратура Панами призупинила розслідування справи про так зване "панамський досьє", яке розкриває причетність ряду відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем.

Про це повідомила генеральна прокуратура країни на прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

Підставою для припинення розслідування стало питання про законність цих дій, рішення щодо цього питання має ухвалити Верховний суд.

У квітні 2016 року німецька Sueddeutsche Zeitung опублікувала документи панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, у яких вказувалося на широке використання у світі офшорних схем для уникнення сплати податків.

На основі цієї публікації генпрокуратура Панами почала розслідування.

Сама фірма назвала публікацію незаконною, заснованою на викраденій інформації.