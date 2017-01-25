Панама приостановила расследование скандального дела об оффшорах

Прокуратура Панамы приостановила расследование дела о так называемом "панамском досье", раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем.

Об этом сообщила генеральная прокуратура страны на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

Основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

В апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов.

На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.