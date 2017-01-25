Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Умерову готують оновлене обвинувачення

Середа, 25 січня 2017, 10:11

Заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову готують оновлене обвинувачення.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Мені буде пред'явлено звинувачення в новій редакції (висуненння обвинувачення). Що це означає, я не дуже розумію. Після "зустрічі" розповім в рамках дозволеного", - написав він. У свою чергу спільнота "Кримські політв'язні" повідомила, що швидше за все, до матеріалів справи Умерова долучать лінгвістичну експертизу.

12 травня ФСБ в окупованому Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст. 280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації.

Умеров заявляв, що його слова в передачі неправильно переклали.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МеджлісКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Меджліс
Меджліс просить офіційно визнати його представником кримськотатарського народу
Голова Меджлісу закликав росіян покинути Крим: Одна нога у Воронежі, інша – на мосту
Меджліс: Загроза нападу Росії реальна, але Київ не покинемо
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: