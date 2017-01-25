Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ у Криму затримала адвоката кримських татар Полозова

Середа, 25 січня 2017, 11:27
ФСБ у Криму затримала адвоката кримських татар Полозова

Захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова затримали працівники Федеральної служби безпеки в анексованому Росією Криму.

Про це повідомляє журналіст Антон Наумлюк у Twitter.

"Адвоката Миколу Полозова затримали співробітники ФСБ у Криму. Шестеро осіб", – повідомив він.

"Везуть в управління для допиту. Слідчий Скрипка попереджав про привід для допиту як свідка у справі Ільмі Умерова", – додав журналіст.

Наумлюк додав у Facebook, що Полозов щойно прилетів після виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи – і одразу по приїзду до готелю на Сєрова його затримали".

Він вважає, що Полозова хочуть виключити зі справи Умерова в якості захисника.

"Ну й спроба залякати, щоб не працював у Криму по справах кримських татар", – додав журналіст.

Умеров вважає, що йому готують оновлене звинувачення.

Раніше Полозов побоювався,, що ФСБ спробує силоміць доставити його на допит у справі підзахисного.

У листопаді 2016 року Полозов заявляв, що слідчий ФСБ у справі Умерова, якого РФ звинувачує в "сепаратизмі", намагається усунути його з процесу, перевівши в статус свідка і домагаючись допиту адвоката.

"Ніяких підстав для допиту мене в якості свідка у слідчого немає. Закон про адвокатську діяльність і адвокатурі Російській Федерації, стаття 8, накладає пряму заборону на допит адвоката як свідка з тим обставинам, які йому стали відомі у ході надання юридичної допомоги", – стверджував захисник кримських татар.

Полозов звертався до Адвокатської палати Москви по підтримку.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримФСБправа людиниполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: