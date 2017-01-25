Як перевіряти е-декларації, визначать у Кабміні

Кабмін створив робочу групу, яка замість НАЗК розробить проект порядку проведення перевірки е-декларацій.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів на пропозицію міністра юстиції Павла Петренка.

Він заявив, що НАЗК як орган відповідальний за перевірку декларацій повинне розробити порядок перевірки е-декларацій.

"Протягом останніх декількох місяців тричі порядки, які надсилалися до Мін’юсту, ми не могли зареєструвати, оскільки вони мали системні невідповідності Конституції, закону про запобігання корупції і Конвенції із захисту прав людини", - сказав міністр.

Він запропонував створити робочу групу. "Є пропозиція щоб на майданчику Секретаріату Кабміну сформувати робочу групу, яка самостійно розробить порядки (проекти порядків – УП) і запропонує їх НАЗК.

"До цієї робочої групи долучиться від нас команда на чолі із першим заступником міністра юстиції. Я особисто готовий взяти участь в цій робочій групі, так само ми мали консультації з громадськістю, з науковцями і НАЗК", - зазначив Петренко.

"Це соромно, коли протягом декількох місяців після подачі декларацій не проводиться їх перевірка", - сказав міністр.

Уряд підтримав пропозицію сформувати таку робочу групу.

Раніше Генпрокуратура повідомила, шо перевірить 29 народних депутатів за фактом невідповідності між задекларованими коштами та офіційними доходами. Наразі відомо прізвище 10 з них. Імена решти поки що не розголошуються.

24 листопада 2016 року НАЗК звинуватило Мін'юст у блокуванні початку перевірки електронних декларацій чиновників.

Тетяна Кусок, УП