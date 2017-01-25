Затримання Полозова: Мінстець і Чубаров заявляють про посилення репресій в Криму

Затримання адвоката Миколи Полозова, який захищає заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, свідчить про посилення репресій в Криму проти кримських татар.

"Це черговий прояв тиску та політики залякування, що є традиційним для режимних країн та окупанта", - написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

У свою чергу голова Меджлісу Чубаров заявив, що ФСБ Росії поставила завдання повністю ізолювати репресованих кримських татар від їх захисників.

Полозов у будівлі ФСБ в Криму фото АНТОНА НАУМЛЮКА

Він повідомив, що допит Полозова проводять слідчі ФСБ Ігор Скрипка, він же веде слідство у справі Умерова, та співробітник ФСБ, перебіжчик із СБУ Володимир Шевченко.

У свою чергу підзахисний Полозова Ільмі Умеров в ефірі 112 каналу зазначив, що якщо Полозова позбавлять права його захищати, то не виключено, що до захисту Умерова може приступити інший російський адвокат Марк Фейгін. Також Умеров зазначив, що у нього є і місцеві адвокати.

Наразі Полозова допитують в будівлі ФСБ в Криму.

Як відомо, у середу, 25 січня, в окупованому Криму ФСБ Росії затримала захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова. Якщо силовики окупантів переведуть Полозова у свідки, то він не зможе бути адвокатом Ільмі Умерова.

Раніше Полозов побоювався, що ФСБ спробує силоміць доставити його на допит у справі підзахисного.

У листопаді 2016 року Полозов заявляв, що слідчий ФСБ у справі Умерова, якого РФ звинувачує в "сепаратизмі", намагається усунути його з процесу, перевівши в статус свідка і домагаючись допиту адвоката.

"Ніяких підстав для допиту мене в якості свідка у слідчого немає. Закон про адвокатську діяльність і адвокатурі Російській Федерації, стаття 8, накладає пряму заборону на допит адвоката як свідка з тим обставинам, які йому стали відомі у ході надання юридичної допомоги", – стверджував захисник кримських татар.

Тетяна Кусок, УП