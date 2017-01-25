Затримання Полозова: Мінстець і Чубаров заявляють про посилення репресій в Криму
Затримання адвоката Миколи Полозова, який захищає заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, свідчить про посилення репресій в Криму проти кримських татар.
"Це черговий прояв тиску та політики залякування, що є традиційним для режимних країн та окупанта", - написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.
У свою чергу голова Меджлісу Чубаров заявив, що ФСБ Росії поставила завдання повністю ізолювати репресованих кримських татар від їх захисників.
Він повідомив, що допит Полозова проводять слідчі ФСБ Ігор Скрипка, він же веде слідство у справі Умерова, та співробітник ФСБ, перебіжчик із СБУ Володимир Шевченко.
У свою чергу підзахисний Полозова Ільмі Умеров в ефірі 112 каналу зазначив, що якщо Полозова позбавлять права його захищати, то не виключено, що до захисту Умерова може приступити інший російський адвокат Марк Фейгін. Також Умеров зазначив, що у нього є і місцеві адвокати.
Наразі Полозова допитують в будівлі ФСБ в Криму.
Як відомо, у середу, 25 січня, в окупованому Криму ФСБ Росії затримала захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова. Якщо силовики окупантів переведуть Полозова у свідки, то він не зможе бути адвокатом Ільмі Умерова.
Раніше Полозов побоювався, що ФСБ спробує силоміць доставити його на допит у справі підзахисного.
У листопаді 2016 року Полозов заявляв, що слідчий ФСБ у справі Умерова, якого РФ звинувачує в "сепаратизмі", намагається усунути його з процесу, перевівши в статус свідка і домагаючись допиту адвоката.
"Ніяких підстав для допиту мене в якості свідка у слідчого немає. Закон про адвокатську діяльність і адвокатурі Російській Федерації, стаття 8, накладає пряму заборону на допит адвоката як свідка з тим обставинам, які йому стали відомі у ході надання юридичної допомоги", – стверджував захисник кримських татар.
Тетяна Кусок, УП