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Задержание Полозова: Минстец и Чубаров заявляют об усилении репрессий в Крыму

Среда, 25 января 2017, 13:09

Задержание адвоката Николая Полозова, который защищает заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, свидетельствует об усилении репрессий в Крыму против крымских татар.

"Это очередное проявление давления и политики запугивания, что является традиционным для режимных стран и оккупанта", - написала на своей странице в Facebook первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

В свою очередь глава Меджлиса Чубаров заявил, что ФСБ России поставила задачу полностью изолировать репрессированных крымских татар от их защитников.

Он сообщил, что допрос Полозова проводят следователи ФСБ Игорь Скрипка, он же ведет следствие по делу Умерова, и сотрудник ФСБ, перебежчик из СБУ Владимир Шевченко.

В свою очередь подзащитный Полозова Ильми Умеров в эфире 112 канала сказал, что если Полозова лишат права его защищать, то не исключено, что к защите Умерова может приступить другой российский адвокат Марк Фейгин. Также Умеров отметил, что у него есть и местные адвокаты.

 
Полозова сейчас допрашивают в здании ФСБ в Симферополе
ФОТО АНТОНА НАУМЛЮКА 

Сейчас Полозова допрашивают в здании ФСБ в Крыму.

Как известно, в среду, 25 января, в оккупированном Крыму ФСБ задержала защитника Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Николая Полозова. Если силовики оккупантов переведут Полозова в свидетели, то он не сможет быть адвокатом Ильми Умерова.

Ранее Полозов опасался, что ФСБ попытается силой доставить его на допрос по делу подзащитного.

В ноябре 2016 года Полозов заявлял, что следователь ФСБ в деле Умерова, которого РФ обвиняет в "сепаратизме", пытается устранить его из процесса, переведя в статус свидетеля и добиваясь допроса адвоката.

"Никаких оснований для допроса меня в качестве свидетеля у следователя нет. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации, статья 8, накладывает прямой запрет на допрос адвоката в качестве свидетеля по тем обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе оказания юридической помощи", – утверждал защитник крымских татар.

Украинская правда

Темы: Крым
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