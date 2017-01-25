Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У лютому в Криму з’явиться українське радіо - Нацрада

Середа, 25 січня 2017, 13:25

З початку лютого сигнал українських радіостанцій почне надходити в окупований Росією Крим.

Про це у своєму Facebook повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  Сергій Костинський.

Він розповів про завершення будівництва радіотелепередавальної станції в с.Чонгар Херсонської області висотою 150 м.

За словами, Костинського сигнал радіостанцій почне передаватися уже в лютому цього року.

"З початку лютого сигнал українських радіостанцій почне доставлятися в Крим. Мова йде про Перший канал Українського радіо, Meydan, Радіо Крим.Реалії, Херсон FM", - зазначив він.

 

Відповідаючи на питання одного з користувачів Facebook про те, чи буде діставати сигнал до Сімферополя і навіщо тоді цей проект, якщо ні, він відповів:

"Наразі організуємо мовлення на FM-хвилях та попереду - цифрове телебачення. Звісно, мовлення на FM-частотах, в силу законів фізики, не зможе охопити весь Крим. Але в зону впевненого прийому радіосигналу з Чонгару входять: Генічеський район Херсонської області (тут є дефіцит українського радіомовлення), м.Джанкой (АР Крим) та Джанкойський район, м. Красноперекопськ, м. Армянськ та Красноперекопський райони (АР Крим)", - сказав він.

"Сигналом українського мовлення на півночі Криму буде охоплено в сукупності близько 200 тис. чол.", - зазначив Костинський.

Ні про Південний берег Криму, ні про Сімферополь Костинський так і не відповів, але зазначив, що "це один з перших кроків у розвитку мовлення в Криму".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримтелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: