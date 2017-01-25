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В феврале в Крыму появится украинское радио - Нацсовет

Среда, 25 января 2017, 13:25

С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поступать в оккупированный Россией Крым.

Об этом в своем Facebook сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Он рассказал о завершении строительства радиотелепередающий станции в с.Чонгар Херсонской области высотой 150 м.

По словам Костинского, сигнал радиостанций начнет передаваться уже в феврале этого года.

"С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поставляться в Крым. Речь идет о Первом канале Украинского радио, Meydan, Радио Крим.Реалии, Херсон FM", - отметил он.

 

Отвечая на вопрос одного из пользователей Facebook о том, будет ли получать сигнал Симферополь и зачем тогда этот проект, если нет, он ответил:

"Сейчас организуем вещание на FM-волнах и впереди - цифровое телевидение. Конечно, вещание на FM-частотах, в силу законов физики, не сможет охватить весь Крым. Но в зону уверенного приема радиосигнала с Чонгара входят: Генический район Херсонской области (здесь есть дефицит украинского радиовещания), Джанкой (АР Крым) и Джанкойский район, г. Красноперекопск, г. Армянск и Красноперекопский районы (АР Крым) ", - сказал он.

"Сигналом украинского вещания на севере Крыма будет охвачено в совокупности около 200 тыс. человек", - отметил Костинский.

Ни о Южном береге Крыма, ни о Симферополе Костинский так и не ответил, но отметил, что "это один из первых шагов в развитии вещания в Крыму".

Украинская правда

Темы: Крымтелевидение
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