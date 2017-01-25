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НАБУ просить суд дозволити заочне розслідування стосовно Чауса

Середа, 25 січня 2017, 16:57

НАБУ та САП подали клопотання до суду про надання дозволу на заочне розслідування стосовно упійманого на хабарі судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Прохання направлено до Солом’янського районного суду Києва в середу, 25 січня.

У НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі пояснили, що змушені вдатися до таких дій через переховування підозрюваного від слідства.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили суддю Чауса на отриманні хабара в розмірі 150 тис. доларів за позитивне рішення у кримінальній справі.

Пізніше процесуальний керівник у кримінальному провадженні проти Чауса Василь Кричун зазначав, що судді немає в Україні. За його даними, хабарника також немає в анексованому Росією Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу.

Українська правда

Теми: хабарсудНАБУ
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