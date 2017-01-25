НАБУ просит суд разрешить заочное расследование против Чауса
НАБУ и САП подали ходатайство в суд о предоставлении разрешения на заочное расследование в отношении пойманного на взятке судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Просьба направлена в Соломенский районный суд Киева в среду, 25 января.
В НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что вынуждены прибегнуть к таким действиям из-за сокрытия подозреваемого от следствия.
Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро поймали судью Чауса на получении взятки в размере 150 тыс. долларов за положительное решение по уголовному делу.
Позже процессуальный руководитель в уголовном производстве против Чауса Василий Кричун отмечал, что судьи нет в Украине. По его данным, взяточника также нет в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.
Украинская правда