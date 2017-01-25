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Представники МКЧХ відвідали полонених бійців ЗСУ в Донецьку

Середа, 25 січня 2017, 23:28
Представники МКЧХ відвідали полонених бійців ЗСУ в Донецьку

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідали в "ДНР" місце, де утримують українських військовослужбовців, що потрапили в заручники.

Про це повідомила представник МКЧХ Санела Байрамбашич агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас сьогодні відбувся перший доступ до місця утримання під вартою українських військовослужбовців в Донецьку. Ми вважаємо це дуже важливим", - сказала вона.

При цьому вона додала: "Ми сподіваємося, що незабаром такий доступ знову буде надано, і МКЧХ зможе здійснити візит відповідно до своїх процедур, які включають, в тому числі приватні бесіди з утримуваними".

Разом з тим Байрамбашич зазначила, що не може говорити про умови утримання українських військовослужбовців.

За її словами, в ході візиту представники МКЧХ відвезли листи для українських військовослужбовців.

Раніше представники Червоного Хреста повідомляли, що бойовики не допускають їх до полонених українських військових.

Теми: права людиниДНРполонені
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