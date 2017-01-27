Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Схеми: Делегація України в ТКГ літає в Мінськ приватними літаками

П'ятниця, 27 січня 2017, 04:41

Для участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську українська делегація користується приватними літаками.

Про це йдеться у випуску програми "Схеми".

Журналісти стали свідками щонайменше 4 випадків, коли делегація використовувала   приватні літаки для перельотів на мінські перемовини.

Зокрема, за даними журналістів, 26 серпня українські переговорники, а саме Леонід Кучма, Ірина Геращенко, Євген Марчук, радник голови СБУ Юрій Тандіт та спецпредставник ОБСЄ у мінській контактній групі Мартін Сайдік  використовували для перельоту літак Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером OE-IDO та австрійською реєстрацією. 

Цей літак постійно використовує олігарх Віктор Пінчук (зять Леоніда Кучми ­ ­– ред.).

"Схеми" надіслали запит Віктору Пінчуку з проханням повідомити, чи надавав олігарх цей літак для перельотів української сторони на перемовини Тристоронньої контактної групи у Мінськ та на яких умовах. Але відповідей журналісти не отримали, йдеться в матеріалі.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт визнав, що іноді група користується чартерами, але зазначив, що не знає чиї вони.

Член гуманітарної підгрупи ТКГ Ірина Геращенко, запевнила, що держава ці чартери не фінансує.

"Це я відповідально Вам заявляю. Як ними користуються ті, хто їх використовують, – це не за рахунок держави", – зазначила вона.

Прес-служба Леоніда Кучми порадила звернутися до Адміністрації президента: "З усіх питань щодо роботи української сторони у Тристоронній контактній групі звертайтеся, будь ласка, до Адміністрації президента України".

В Адміністрації президента в свою чергу повідомили, що не є розпорядником запитуваної інформації.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасМінські угодиПінчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: