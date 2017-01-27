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КВУ: Дві третини заяв "Опоблоку" виявилися брехнею чи маніпуляцією

П'ятниця, 27 січня 2017, 20:57

Дві третини заяв депутатів "Опозиційного блоку" виявилися маніпуляцією чи неправдою.

Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України за результатами перевірки заяв політиків у грудні 2016 року.

Згідно з інформацією, із 20 перевірених заяв 10 були неправдою. Ще 5 заяв були маніпулятивними.

"Усі заяви було взято із відкритих джерел: виступів політиків під час пленарних засідань Ради, на телебаченні, їх повідомлення на офіційних сайтах партій тощо", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, відповідно до результатів перевірки заяв, неправдивими є слова Бориса Колесникова про те, що "влада не надає консультацій на місцях щодо проведення децентралізації".

"У кожній із 24 областей України створено офіси реформ, які займаються методологічною підтримкою реформи децентралізації, надаючи відповідні консультації всім зацікавленим сторонам", - підкреслили у КВУ.

Неправдою є також слова Михайла Папієва про те, що вартість приготування страв для Новорічного столу, зокрема салату "Олів’є", суттєво зросла.

"Вартість новорічного салату "Олів’є" у 2016 була на 4% нижчою, ніж минулоріч. Це пов’язано із зниженням ціни на овочі. За даними Державної служби статистики України за рік ціни на овочі знизилися на 28,6%, яйця – 9,6%", - зазначили у КВУ.

Також депутати "Опоблоку" маніпулювали інформацією про декларації, заявивши, що політики викликають ненависть українців своїми деклараціями

"Згідно оприлюднених електронних декларацій народні депутати фракції "Опозиційного блоку" - одні з найбагатших в парламенті", - говориться у повідомленні КВУ.

Заяви про те, що "Опозиційний блок" – "за" підтримку національного виробника через створення експортного агентства теж не є чесною.

"20.12.16 ВРУ прийняла Закон №1792, яким було створено експортно-кредитне агентство, що передбачає підтримку національних виробників. "За" проголосували лише 18 депутатів "Опозиційного блоку" із 43", - наголосили у КВУ.

Українська правда



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Теми: КВУОпозиційний блок
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