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Засудженого в Росії Карпюка тримають у Володимирському централі

Субота, 28 січня 2017, 13:47
Засудженого в Росії Карпюка тримають у Володимирському централі

Засуджений в Росії українець Микола Карпюк, про місцезнаходження якого адвокати не знали з 5 грудня, перебуває у Володимирському централі.

Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков на своїй сторінці в Facebook.

За словами адвоката, Карпюк перебуває на карантині, його самопочуття в нормі.

Також Новіков повідомив, що ув'язненого відвідав український консул.

Як повідомлялося, 10 січня Новіков заявив, що адвокати не знають, де перебуває Карпюк, якого відвезли з Грозного 5 грудня.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і ще одного українця Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосіяЧечня
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