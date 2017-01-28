Місцеперебування Клиха в Росії невідоме 3 тижні – адвокат

Адвокати та родина 3 тижні не мають інформації про місце та умови перебування незаконно ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив адвокат Ілья Новіков.

"Його хворого повезли з Грозного до Челябінська. В нас немає інформації, де він знаходиться. Стан Стаса Клиха нас зараз турбує дуже сильно, бо людина і раніше мала клопоти зі здоров’ям і фізичним, і психічним", — повідомив адвокат.

Він також зазначив, що на сьогодні нічого не можна зробити для того, щоб дізнатися будь-яку інформацію про Клиха через особливості умов етапування в Росії.

"В Росії діє така умова етапування, що ніхто не зобов’язаний повідомляти ані родину, ані адвоката, де перебуває людина. Вже коли він прибуде, то постфактум ми дізнаємось", — сказав Новіков.

Востаннє про Клиха було відомо 10 січня, коли його почали етапувати до Челябінського СІЗО з поганим станом здоров'я.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і ще одного українця Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

Місцеперебування Карпюка також не було відоме з 5 грудня, одна в суботу Новіков повідомив, що Карпюк перебуває в Володимирському централі.