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Російська сторона в СЦКК блокує відновлення теплопостачання в Авдіївку

Вівторок, 31 січня 2017, 02:05
Російська сторона в СЦКК блокує відновлення теплопостачання в Авдіївку

Російська сторона в Спільному центрі з контролю і координації блокує початок відновлювальних робіт в Авдіївці.

Про це повідомив заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський в facebook.

За його словами, постачальники газу мають можливість забезпечити постачання природнього газу на час, достатній для проведення ремонтних робіт, за умови, що СЦКК дасть дозвіл на їх проведення.

"Якщо коротко резюмувати, всі служби знаходяться на низькому старті в очікуванні дозволу СЦКК. Потрібен потужний тиск на його російську частину", - написав він.

Вілінський також повідомив, що наразі циркуляція теплоносія у системі забезпечується.

Раніше генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов повідомив, що "в умовах катастрофічної нестачі коксового газу підприємство намагається утримати генерацію електрики і обігрів води для опалення міста до ранку".

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.

Внаслідок обстрілів місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла.

Теми: ДонбасАТО
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