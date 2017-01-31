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МЗС просить міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль через Авдіївку

Вівторок, 31 січня 2017, 03:01

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.

Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.

"Вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню", - наполягають в міністерстві.

В МЗС вважають, що такі дії Кремля можуть кваліфікуватися як воєнний злочин, грубе порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, незаконне, безпричинне та широкомасштабне знищення майна, не викликане воєнною необхідністю.

"Через обстріли житлових районів страждає цивільне населення: поранено двох мирних жителів. Повністю знеструмленими залишилися міста Авдіївка та Ясинувата, без води, електрики та теплопостачання перебувають загалом понад 400 тисяч мирних мешканців регіону. З урахуванням ускладнення погодних умов та триваючих обстрілів бойовиків, гуманітарна ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися", - наголошується у заяві.

Як повідомило постійне представництво України при ООН, цю заяву надіслано генеральному секретарю ООН.

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.

Внаслідок обстрілів місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСДонбасАТОРосія
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