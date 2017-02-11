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У Авдіївці відновлено 149 будинків, у неділю повернуться евакуйовані мешканці

Субота, 11 лютого 2017, 17:58

У Авдіївці після обстрілів бойовиків відновлено 149 будинків.

Про це 11 лютого повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

За його словами, у неділю до міста планує повернутися перша група із 23 мешканців, серед яких 9 дітей, які раніше залишили місто під час активізації обстрілів бойовиків.

"Деякі мешканці приватного сектору відновлюють свої помешкання самі, ми надаємо їм будівельні матеріали. В Авдіївці ми ремонтуємо не тільки те, що російські наймити зруйнували за минулий тиждень, але й усі ті понад 800 об’єктів, що були зруйновані у місті від початку російської агресії", - зазначив Жебрівський. 

У свою чергу керівник ВЦА Авдіївки Павло Малихін в ефірі телеканала "112 Україна" повідомив, що у неділю планують повернутися додому 30 раніше евакуйованих мешканця Авдіївки, які подали відповідні заявки. 

За словами Малихіна, ситуація у місті контрольована, у місті тихо, однак по підрозділах українських військових сил в Авдіївській промзоні тривають обстріли. 

Теми: АвдіївкаЖебрівськийДонбасАТО
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