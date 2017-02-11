Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пашинський вимагає перевірити учасників стрілянини на детекторі брехні

Субота, 11 лютого 2017, 19:25
Пашинський вимагає перевірити учасників стрілянини на детекторі брехні

Нардеп Сергій Пашинський вимагатиме перевірки всіх учасників інциденту з В'ячеславом Хімікусом на детекторі брехні.

Про це він заявив у суботу в ефірі каналу "112 Україна".

"Ми внесли клопотання. Я хочу, щоб усі учасники, починаючи з мене, пройшли детектор брехні. Я буду вимагати, щоб слідство це зробило", - сказав Пашинський.

Він також пояснив, чому спочатку заявляв, що стріляв лежачи, а потім озвучив іншу версію.

"Щодо того, що я сказав, що я стріляв лежачи… Це була новорічна ніч, я не хотів псувати людям свято. Писав це я не зранку, а о 10 вечора, одразу після інциденту. Не хочу, щоб мене хтось жалів, але це був удар пляшкою по голові, це була досить стресова ситуація… І вже коли я зранку почав аналізувати якісь моменти, то я згадав, що я цілився в ногу не лежачи, а зверху вниз", - зазначив нардеп.

Разом з тим, він кілька разів наголосив, що не змінював свідчень. "У моїх перших показах з місця події нема ніяких розбіжностей", - сказав він.

Як відомо, 31 грудня в лісі біля одного із сіл Васильківського району Київської області Пашинський вистрелив у ногу місцевому жителю В'ячеславу Хімікусу. Під час конфлікту депутат вистрілив йому в стегно з пістолета Glock 19 калібром 9мм, який отримав у подарунок від Авакова.

Сам Пашинський отримав удар пляшкою по голові. Депутат заявляє, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує інше.

Спочатку нардеп стверджував, що стріляв знизу з метою самооборони, оскільки був збитий з ніг. 13 січня, у день перехресного допиту опоненти повідомили, що Пашинський змінив свідчення і заявив, що стріляв зверху.

Адвокат потерпілого у справі Марина Паринова підтвердила УП, що, за її даними, Пашинський змінив свідчення - сказав, що стріляв зверху.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Пашинський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Пашинський
Суд перегляне справу виправданого Пашинського
ОГП оскаржив виправдальний вирок Пашинському: просить 7 років в'язниці
Суд виправдав Пашинського
Останні новини
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: