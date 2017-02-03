В Авдіївці почали відновлювати енергозабезпечення

Ремонтники почали відновлювальні роботи на місці пориву одного із вводів ЛЕП в Авдіївці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької області Павло Жебрівський.

Він розповів що мав відео-зв’язок із президентом Петром Порошенком.

"Зараз усі наші зусилля спрямовані на відновлення енергопостачання для мешканців міста. В даний момент бригада електромонтажників працює на місці пориву одного із вводів ЛЕП", - написав він.

"Комунальні служби, підрозділи ДСНС та CIMIC максимально використовують світлий час доби, щоб відремонтувати пошкоджені обстрілом будинки мешканців міста та об'єкти інфраструктури", - додав він.

Водночас, прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив, що президент проводить нараду щодо електрозабезпечення Авдіївки.

Також МВС України у своєму Твіттері повідомило, що було відновлено навчальний процес в школі №1.

#Авдіївка: Сьогодні було відновлено навчальний процес в школі №1. Вона працює на генераторі, які і школа №7, яка відкрилася вчора. pic.twitter.com/LkxhE5kVsh — МВС України (@MVS_UA) February 3, 2017

Як відомо, раніше повідомлялося, що ремонтні бригади чекають припинення обстрілів, щоб почати відновлення енергопостачання в Авдіївку.

Українська правда