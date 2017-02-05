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Лінії електропостачання до Авдіївки відремонтували

Неділя, 5 лютого 2017, 14:58
Лінії електропостачання до Авдіївки відремонтували

Роботи з відновлення лінії електропостачання до Авдіївки завершені.

Про це повідомив президенту Петру Порошенку віце-прем'єр Геннадій Зубко, написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

"Українські електрики разом з піротехніками ДСНС щойно повернулися з місця ремонту. Розпочався наступний етап - приєднання до трансформаторних підстанцій", - додав він.

Як відомо, з вини бойовиків  кілька днів не могли бути проведені роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки. З дня у день російська сторона СЦКК давала гарантії припинення вогню в денний час, однак потім бойовики їх порушували.

Так, у суботу бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи з відновлення електропостачання до Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.

У суботу ввечері голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона в СЦКК знову дала гарантії припинення вогню в Авдіївці на неділю. 

Українська правда

Теми: Авдіївка
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