Нардеп Парасюк із "блокади" вдарив поліцейського на блокпості – поліція

На блокпості в Бахмуті Донецької області нардеп Володимир Парасюк, який бере участь у блокаді залізничного переїзду, вдарив співробітника поліції і погрожував іншим поліцейським фізичною розправою.

Повідомлення про інцидент у неділю розповсюдила прес-служба поліції Донецької області з посиланням на слова потерпілого.

Згодом нардеп Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що учасником індиценту був саме Парасюк.

"Співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся до місцевої лікарні із забоєм грудної клітини та був госпіталізований. Травму отримав на блокпості у Бахмуті під час виконання службових обов’язків, коли група людей намагалася перешкодити перевірці їхнього автомобілю. Встановлено, що 4 лютого на блокпості був зупинений автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, в одного з яких виявлено карабін СКС", - повідомили в поліції.

Там зазначили, що в рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці з метою припинення трафіку нелегальної зброї та її витоку у мирні області України задля збереження життя громадян.

"Зі слів працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду у Бахмуті, почав конфліктувати та перешкоджати здійсненню перевірки. Він надав вказівку водію покинути територію блокпосту та вдарив співробітника поліції в область тулубу", - заявили в поліції.

Крім того, під час конфлікту депутат висловлювався нецензурною лайкою, висловлював погрози фізичної розправи у бік поліцейських, які виконували свої обов’язки, та виказував наміри відібрати у них зброю, у разі здійснення перевірок вказаного автомобілю на інших блокпостах.

Вказаний факт зареєстрований до Єдиного журналу обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка. На цей час співробітник Бахмутського ВП, який отримав тілесні ушкодження, перебуває у лікарні.

Раніше речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай повідомляла, що серед блокувальників залізниці на Луганщині перебувають нардепи Семен Семенченко, Павло Костенко, Тарас Пастух, Володимир Парасюк.

Як повідомлялося, 2 лютого ветерани і активісти перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області.

Акція "блокади торгівлі з окупантами" розпочалася 25 січня, коли активісти заблокували залізницю Луганськ-Лисичанськ-Попасна на ділянці Гірське-Золоте, а також станцію "Світланове" із закликами про припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями.

Прокуратура 26 січня відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці в Луганській області на лінії розмежування.

28 січня організатори блокади Донбасу заявили про намір її розширити.

Представники місцевої влади, голова СБУ осудили такі дії, назвавши їх популістськими.

31 січня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що отриманню вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі на даний момент немає альтернативи.

Українська правда