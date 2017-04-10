Екстрадований з РФ Макаренко знаходиться в СІЗО Харкова
Понеділок, 10 квітня 2017, 11:53
Підозрюваний у корупції колишній начальник Управління Державної автомобільної інспекції в Києві Микола Макаренко міститься в Харківському слідчому ізоляторі.
Про це "Українським новинам" повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.
"На сьогодні він перебуває в Харківському СІЗО", – сказав він.
Інших подробиць він не повідомив.
7 квітня стало відомо, що Росія екстрадувала Макаренко в Україну.
У квітні 2015 року Макаренка було оголошено у розшук за підозрою у корупції. 23 вересня Печерський районний суд міста Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.