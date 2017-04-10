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Слідство у справі Охендовського може затягнутись – САП

Понеділок, 10 квітня 2017, 12:25

У САП не виключають, що слідство у справі голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського може бути продовжене ще на 2 місяці.

Про це сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає "Укрінформ".

"Детективи не завершили слідство, воно ще триває. Якщо є необхідність, то доведеться продовжувати слідство. Мені детективи обіцяли закінчити цю справу ще до лютого. Не змогли. Зараз будемо бачити. Я чекаю пропозицій детективів. Поки що їх немає, можливо, будуть завтра", - сказав голова САП, відповідаючи на питання, чи готова його прокуратура направити 14 квітня обвинувальний акт до суду.

За його словами, голова ЦВК поки що залишається єдиним фігурантом справи про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, якому повідомлено про підозру.

Раніше Холодницький повідомляв, що слідство у справі голови ЦВК триватиме до 14 квітня.

Як повідомлялося, 13 грудня 2016 року детективи НАБУ вручили Охендовському повідомлення про підозру в одержанні хабарів. Йому інкримінують незаконне отримання грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

Як відомо, наприкінці травня 2016 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав у НАБУ так звану "чорну бухгалтерію" ПР із зафіксованими виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів. Пізніше копії "бухгалтерії" оприлюднив і нардеп Сергій Лещенко. У матеріалах фігурують відомі політики, міністри, депутати, судді, а також американський політтехнолог Пол Манафорт.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКОхендовськийАнтикорупційна прокуратуракримінал
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