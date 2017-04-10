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В Харькове со столкновениями оттеснили националистов от "Сбербанка"

Понедельник, 10 апреля 2017, 15:53

Полиция оттеснила активистов националистической организации "Национальный корпус" от заблокированного ними офиса "Сбербанка" по улице Донец-Захаржевского в Харькове.

Об этом сообщил в Facebook лидер активистов Олег Ширяев.

"Батальон Харьков избил активистов "Национального Корпуса". Подтягивайтесь кто может, так начинался майдан. Активисты блокировали банк, ничего не нарушали... вот итог", - написал он.

На видео, которое он обнародовал, у одного из активистов разбита голова.

 

В то же время, как сообщает "Интерфакс-Украина", по словам начальника отдела коммуникаций Нацполиции в Харьковской области Елены Баранник, в результате возникшей  стычки пострадал один полицейский.

"На данный момент есть информация о том, что пострадал один полицейский. Он доставлен в больницу с ожогами обоих глаз", - сказала Баранник.

По ее словам, на данный момент полиция не располагает официальной информацией о пострадавших со стороны активистов.

Баранник также сообщила, что в настоящее время решается вопрос о внесении открытия уголовного производства по факту блокирования отделения Сбербанка по ч.2 ст.206 (препятствование законной хозяйственной деятельности).

Сейчас отделение не работает. Вход в здание окружен несколькими кордонами полиции. Несколько десятков активистов находятся на проезжей части перед зданием. Прилегающая территория окружена полицейскими и нацгвардейцами. Движение транспорта перекрыто.

Местное издание Mediaport сообщает, что отделение банка разблокировали от пеноблоков.

 

Как известно, в понедельник несколько десятков активистов националистической организации "Национальный корпус" заблокировали отделение "Сбербанка" в Харькове.

Участники акции принесли пеноблоки и замуровали вход в банк.

7 апреля российский "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка.

Накануне "Национальный корпус" заявил, что 10 апреля истечет срок временного снятия их блокады российских банков, действующих в Украине.

Националисты планировали "физически останавливать" деятельность российских банков на территории Украины.

Украинцев призвали забрать свои средства из российских банков.

Темы: Харьковбанки
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