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Насіров обурився "суддею-пияком" і хоче перегляду запобіжного заходу

Понеділок, 10 квітня 2017, 17:45

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вимагає переглянути обраний йому суддею Солом'янського районного суду Києва Олександром Бобровником запобіжний захід у вигляді арешту із заставою 100 млн гривень.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Насіров зазначив, що в ЗМІ з'явилася інформації про відкриття кримінального провадження стосовно судді Бобровника за підозрою у хабарництві.

Також оприлюднено інформацію про розпивання суддею спиртних напоїв на робочому місці в робочий час.

"Новини та опубліковані матеріали щодо судді Солом'янського районного суду Києва Бобровника, думаю, не одного мене приголомшили і викликали обурення, як така особа може вирішувати долі людей і приймати рішення іменем України" - написав Насиров.

Він заявив, що вимагає переглянути рішення зазначеного судді про обрання запобіжного заходу.

"Я вимагаю переглянути не обґрунтований та безпідставний запобіжний захід прийнятий суддею Солом’янського районного суду м. Києва Бобровником", - написав він.

Як відомо, 16 березня відсторонений керівник ДФС Роман Насіров вийшов із СІЗО.

За Насірова внесли 100 млн грн застави його дружина і тесть.  

За даними САП, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Тим самим державі було завдано збитків на суму близько 2 млрд грн.

Українська правда

Теми: Насіровсуд
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