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Насиров возмутился "судьей-пьяницей" и хочет пересмотра меры пресечения

Понедельник, 10 апреля 2017, 17:45

Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров требует пересмотреть избранный ему судьей Соломенского районного суда Киева Александром Бобровником меры пресечения в виде ареста с залогом 100 млн гривен.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Насиров отметил, что в СМИ появилась информации об открытии уголовного производства в отношении судьи Бобровника по подозрению во взяточничестве.

Также обнародована информация о распитии судьей спиртных напитков на рабочем месте в рабочее время.

"Новости и опубликованные материалы в отношении судьи Соломенского районного суда Киева Бобровника, думаю, не одного меня ошеломили и вызвали возмущение, как такая личность может решать судьбы людей и принимать решения именем Украины", - написал Насыров.

Он заявил, что требует пересмотреть решение указанного судьи об избрании меры пресечения.

"Я требую пересмотреть не обоснованную и безосновательную меру пресечения, принятую судьей Соломенского районного суда г. Киева Бобровником", - написал он.

Как известно, 16 марта отстранен руководитель ДФС Роман Насиров вышел из СИЗО.

За Насирова внесли 100 млн грн залога его жена и тесть.

По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Тем самым государству был нанесен ущерб на сумму около 2 млрд грн.

Украинская правда

Темы: Насировсуд
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