Насиров возмутился "судьей-пьяницей" и хочет пересмотра меры пресечения

Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров требует пересмотреть избранный ему судьей Соломенского районного суда Киева Александром Бобровником меры пресечения в виде ареста с залогом 100 млн гривен.



Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.



Насиров отметил, что в СМИ появилась информации об открытии уголовного производства в отношении судьи Бобровника по подозрению во взяточничестве.



Также обнародована информация о распитии судьей спиртных напитков на рабочем месте в рабочее время.



"Новости и опубликованные материалы в отношении судьи Соломенского районного суда Киева Бобровника, думаю, не одного меня ошеломили и вызвали возмущение, как такая личность может решать судьбы людей и принимать решения именем Украины", - написал Насыров.



Он заявил, что требует пересмотреть решение указанного судьи об избрании меры пресечения.



"Я требую пересмотреть не обоснованную и безосновательную меру пресечения, принятую судьей Соломенского районного суда г. Киева Бобровником", - написал он.



Как известно, 16 марта отстранен руководитель ДФС Роман Насиров вышел из СИЗО.



За Насирова внесли 100 млн грн залога его жена и тесть.



По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".



Тем самым государству был нанесен ущерб на сумму около 2 млрд грн.



Украинская правда