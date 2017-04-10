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Суд вдруге повернув САП обвинувальний вирок щодо Пасішника

Понеділок, 10 квітня 2017, 18:59

Солом’янський райсуд Києва повернув прокуратурі обвинувачувальний вирок у кримінальному провадженні стосовно колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суддею Захаровою А.С. у підготовчому судовому засіданні прийнято рішення про повернення прокурору обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням Пасішника А.П. за ч.1 ст. 344 ККУ, а саме в незаконному впливі на посадову особу з метою перешкодити виконанню нею своїх службових обов'язків та домогтися ухвалення нею незаконного рішення", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, суддя не навела мотиви прийнятого рішення, оскільки оголошено лише його резолютивну частину. Повний текст ухвали буде оголошено 14 квітня 2017 року о 09:30.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура обурена фактом, що клопотання сторони захисту про повернення прокурору обвинувального акту розглянуто в порушення вимог ст. 350 КПК України без з’ясування думки щодо них інших учасників судового провадження, зокрема прокурора та потерпілого", - заявили у відомстві.

У САП також зазначили, що занепокоєні "черговим відкладенням розгляду справи Пасішника", і оскаржать рішення суду.

Крім того, у відомстві нагадали, що це вже друге повернення обвинувального акту судом прокурору — 4 серпня 2016 року обвинувальний акт вже повертали прокурору, однак Апеляційний суд міста Києва задовільнив скаргу на це рішення.

"САП занепокоєна, що 22 квітня буде рік від скерування обвинувального акту до Солом’янського районного суду міста Києва проте на сьогодні не відбулося жодного підготовчого засідання у справі", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро встановили факт здійснення Пасішником в період з 25 січня по 1 лютого незаконного впливу на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення виконавчого директора НАКу заступником міністра економіки.

Пасішник назвав підозри НАБУ безпідставними.

3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку.

13 липня Пасішник припинив роботу на посаді виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" і був призначений на посаду першого заступника генерального директора оператора нафтотранспортної системи компанії "Укртранснафта".

Українська правда

Теми: НафтогазсудАнтикорупційна прокуратура
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