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Суд во второй раз вернул САП обвинительный приговор в отношении Пасишника

Понедельник, 10 апреля 2017, 18:59

Соломенский райсуд Киева вернул прокуратуре обвинительный приговор в уголовном производстве в отношении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Судьей Захаровой А.С. в подготовительном судебном заседании принято решение о возвращении прокурору обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Пасишника А.П. по ч.1 ст. 344 УК, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться принятия им незаконного решения", - говорится в сообщении.

Согласно информации, судья не привела мотивы принятого решения, поскольку объявлена только его резолютивная часть. Полный текст постановления будет объявлен 14 апреля 2017 года в 09:30.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура возмущена фактом, что ходатайство стороны защиты о возвращении прокурору обвинительного акта рассмотрено в нарушение требований ст. 350 УПК Украины без выяснения мнения относительно них других участников судебного производства, в частности прокурора и потерпевшего", - заявили в ведомстве.

В САП также отметили, что обеспокоены "очередным отложением рассмотрения дела Пасишника", и обжалуют решение суда.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что это уже второе возвращение обвинительного акта судом прокурору - 4 августа 2016 года обвинительный акт уже возвращали прокурору, однако Апелляционный суд города Киева удовлетворил жалобу на это решение.

"САП обеспокоена, что 22 апреля будет год от направления обвинительного акта в Соломенский районный суд города Киева, однако на сегодняшний день не было ни одного подготовительного заседания по делу", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро установили факт осуществления Пасишником в период с 25 января по 1 февраля незаконного влияния на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения на назначение исполнительного директора НАКа заместителем министра экономики.

Пасишник назвал подозрения НАБУ безосновательными.

3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку.

13 июля Пасишник прекратил работу на должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" и был назначен на должность первого заместителя генерального директора оператора нефтетранспортной системы компании "Укртранснафта".

Украинская правда

Темы: НефтегазсудАнтикоррупционная прокуратура
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