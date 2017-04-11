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Гройсман: У президенти йти не збираюсь

Вівторок, 11 квітня 2017, 12:04

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що не збирається брати участі у президентських виборах 2019 року.

Про це він заявив під час прес-конференції у вівторок.

"У 2019 році я братиму участь у президентських виборах як громадян, який голосує за кандидата у президента України", - зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я не вважаю, що треба мріяти про посади", - додав він.

Прем'єр сказав, що йому подобається його теперішня посада.

Роман Кравець, УП

Теми: Гройсманпрезидентвибори
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