Гройсман: У президенти йти не збираюсь

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що не збирається брати участі у президентських виборах 2019 року.

Про це він заявив під час прес-конференції у вівторок.

"У 2019 році я братиму участь у президентських виборах як громадян, який голосує за кандидата у президента України", - зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я не вважаю, що треба мріяти про посади", - додав він.

Прем'єр сказав, що йому подобається його теперішня посада.

В 2019 році я буду брати участь у президентських виборах як і кожен громадянин – прийду і проголосую. Інших намірів у мене немає. pic.twitter.com/7yYfe2xarW — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 11, 2017

Роман Кравець, УП