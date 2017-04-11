Гройсман: У президенти йти не збираюсь
Вівторок, 11 квітня 2017, 12:04
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що не збирається брати участі у президентських виборах 2019 року.
Про це він заявив під час прес-конференції у вівторок.
"У 2019 році я братиму участь у президентських виборах як громадян, який голосує за кандидата у президента України", - зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.
"Я не вважаю, що треба мріяти про посади", - додав він.
Прем'єр сказав, що йому подобається його теперішня посада.
В 2019 році я буду брати участь у президентських виборах як і кожен громадянин – прийду і проголосую. Інших намірів у мене немає. pic.twitter.com/7yYfe2xarW— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 11, 2017
Роман Кравець, УП