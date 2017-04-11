Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман: В президенты идти не собираюсь

Вторник, 11 апреля 2017, 12:04

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что не собирается принимать участие в президентских выборах 2019 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

"В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах как гражданин, который голосует за кандидата в президента Украины", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

"Я не считаю, что надо мечтать о должности", - добавил он.

Премьер сказал, что ему нравится его нынешняя должность.

Роман Кравец, УП

Темы: Гройсманпрезидентвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: