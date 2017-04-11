Прем'єр: Якщо у "Приваті" були порушення, то буде і покарання

Прем'єр Володимир Гройсман запевняє, що колишні власники "Приватбанку" муситимуть відповісти за ситуацію в установі.

Про це він заявив на прес-конференції у вівторок, відповідаючи на запитання "Української правди".

За словами Гройсмана, уряд вимушено пішов на націоналізацію такого великого банку як "Приват", але "іншого варіанту не було".

"Зараз Мінфін, НБУ і колишні власники координують роботу, має бути проведений незалежний аудит, який покаже реальну ситуацію в цій установі", - сказав прем'єр.

"Якщо там були порушення, то винні мають понести покарання. Зрозумійте, що інакшого шляху немає. Винні будуть покарані", - додам Гройсман.

Як відомо, у понеділок, 10 квітня, голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що в останню ніч перед націоналізацією "Приватбанку" тодішнє керівництво установи вивело з активу 16 мільярдів гривень.

Роман Романюк, УП