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В останню ніч із "Приватбанку" вивели 16 мільярдів – Гонтарева

Понеділок, 10 квітня 2017, 12:00

В останню ніч перед націоналізацією "Приватбанку" тодішнє керівництво банку вивело з активу 16 мільярдів гривень.

Про це заявила голова Національного банку Валерія Гонтарева на прес-конференції 10 квітня, заявивши, що подає у відставку.

За словами Гонтаревої, Ігор Коломойський дав гарантії щодо виконання програми "Приватбанком", але "цю програму ні менеджери, ні акціонери банку не виконали".

"Зараз проведено постаудит "Приватбанку". Виявлені проблеми не тільки підтвердилися, а були навіть збільшені. Не 97% корпоративного портфелю було видано пов’язаним особам, а всі 100%. Це означає, що потреба у докапіталізації ще більша – і державі доведеться викласти ще більше грошей, аби компенсувати збитки за управління банком командою олігархів", – заявила вона.  

"В останню ніч вони провели шахрайські операції на суму більш ніж 16 мільярдів гривень. Аудиторський висновок ви скоро побачите", – повідомила голова Нацбанку.

На уточнююче запитання вона відмовилася говорити про шахрайські операції "пана Коломойського та менеджменту цього банку", коли головна місія виконана.

Її заступниця Катерина Рожкова також повідомила, що результати аудиту буде оприлюднено наприкінці квітня – на початку травня.

Гонтарева зазначила, що у меморандумі з Міжнародним валютним фондом передбачено кроки, "які країна буде робити, щоб повернути собі всі ці вкрадені гроші".

"Але це неможливо. 100% корпоративного портфелю були… Тому, на жаль, країні доведеться витрачати ще гроші для того, щоб докапіталізувати цей банк", – додала вона.

"Подальша стратегія "Приватбанку" буде скоригована відповідно до оновленої стратегії розвитку державних банків. Наше бачення щодо неї вже надано Міністерству фінансів", – повідомила голова НБУ.

За її словами, повне очищення банківської системи було б неможливе без вирішення проблеми "Приватбанку": "У цьому банку обслуговуються понад 20 мільйонів громадян України. Всі вони зберегли свої кошти й продовжують отримувати обслуговування".

"Перехід банку під контроль держави був єдиним правильним рішенням, коли нестача у капіталі банку склала 146 мільярдів гривень", – заявила голова Нацбанку.  

Вона уточнила, що це – 6 мільярдів доларів. "Коли я кажу колегам з інших центробанків, що це 50% монетарної бази нашої країни, це 33% депозитів наших приватних осіб – в них навіть не здивування, а шок", – прокоментувала Гонтарева.

"Ми вважаємо, що вирішення проблеми "Приватбанку" увійде в підручники, тому що аналогів у світі подібного проекту ще не було", – сказала Гонтарева.

Як відомо, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив перевести ПАТ "Приватбанк" Коломойського у стовідсоткову власність держави. Правління одержавленого банку очолив екс-міністр фінансів Олександр Шлапак.

Коломойський потім заявив, що "Приватбанк" став "жертвою свавілля НБУ", який постійно змінював нормативи, "вигадував все нові і нові способи штучного зниження капіталізації банку" й розповідав про "міфічну діру в 150 млрд грн, 97% пов'язаних кредитів, про те, що всі гроші викрадені або виведені в офшори".

За словами олігарха, внаслідок "хвилі клієнтської паніки, спровокованої насамперед діями НБУ", менеджмент запропонував Кабміну передати "Приватбанк" державі.

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Теми: ПриватбанкиКоломойськийГонтареваНБУ
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