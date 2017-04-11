Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Будапешт хоче, щоб угорці в Україні могли мати подвійне громадянство

Вівторок, 11 квітня 2017, 14:43

Угорщина вважає цілком нормальним наявність подвійного громадянства у своїх громадян, які проживають в Україні, і проти покарання за подібні речі

Про це на спільній прес-конференції з главами МЗС України, Словаччини та Чехії у вівторок в Києві заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає "Інтерфакс-Україна".

"Подвійне громадянство є абсолютно європейським феноменом. Тому наша позиція полягає в тому, що в Європі ви не повинні нікого карати тільки тому, що громадянин знаходиться в громадянстві країни-члена ЄС і країни, що не є членом Європейського Союзу", – сказав він.

За його словами, Угорщина вважає неприйнятним примирення покарання щодо угорських громадян за наявність як угорського громадянства, так і громадянства України.

"Ми сподіваємося, що зможемо прийти до двосторонніх угод і не завдамо шкоди угорцям, які живуть в Україні", – додав Сійярто.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін уточнив, що, оскільки Україна знаходиться в стані війни з Росією, наявність подвійного громадянства є абсолютно неприйнятним.

"Ми не хочемо відкривати цю скриньку Пандори. (...) Однак мова не йде про покарання", – додав Клімкін.

Як відомо, Конституція чітко визначає, що в Україні є єдине громадянство. Водночас в Основному законі не прописаний механізм відповідальності за порушення цієї норми.

У Верховній Раді зареєстровано три законопроекти щодо відповідальності за подвійне громадянство.

Зокрема, законопроект, яким Порошенко пропонує визначити добровільне набуття українцями громадянства іншої держави підставою для позбавлення їх громадянства України.

23 березня Верховна Рада проголосувала за рішення розглянути законопроект президента України про громадянство як невідкладний і скоротила строки внесення альтернативних законопроектів.

Теми: громадянствоУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
громадянство
ФСБ планує знайти "громадянство РФ" у військового керівництва України – СБУ
Парламент Молдови підтримав надання громадянства всім дітям, народженим у країні
У батька новопризначеного заступника Малюка знайшли паспорт РФ. СБУ пояснила деталі
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: