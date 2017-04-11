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Порошенко підписав закон, який дозволяє заочно судити чиновників-втікачів

Вівторок, 11 квітня 2017, 20:27

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження".

Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроект 16 березня.

Законопроект удосконалює положення діючого законодавства, які регулюють питання термінів досудового розслідування та інших питань, пов’язаних із здійсненням досудового розслідування у розумні строки, спеціального (заочного) досудового розслідування та судового провадження.

Українська правда

Теми: Верховна РадаПорошенкозаконодавство
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