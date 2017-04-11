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Порошенко подписал закон, который позволяет заочно судить беглых чиновников

Вторник, 11 апреля 2017, 20:27

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства".

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как известно, Верховная Рада приняла данный законопроект 16 марта.

Законопроект совершенствует положения действующего законодательства, регулирующие вопросы сроков досудебного расследования и других вопросов, связанных с осуществлением досудебного расследования в разумные сроки, специального (заочного) досудебного расследования и судебного производства.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаПорошенкозаконодательство
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