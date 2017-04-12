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МЗС побоюється виходу Росії із "нормандського формату"

Середа, 12 квітня 2017, 14:24

Міністерство закордонних справ побоюється виходу Росії з переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це сказав перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю Українським Новинам.

За його словами, російська сторона в даний час демонстративно відмовляється від участі в переговорах у "нормандському форматі", до якого входять Україна, Німеччина, Франція і Росія, тому що хоче показати, що більше не зацікавлена в ньому.

"Небезпека взагалі всього процесу полягає в тому, що росіяни, умовно кажучи, поступово виходять з-за столу переговорів", - сказав він.

При цьому Пристайко допустив, що Франція і Німеччина, як учасники переговорного процесу, усвідомлюють всю небезпеку цього і вживають заходів, щоб Росія не вийшла з-за столу переговорів.

Як відомо, дипломатичні радники лідерів України, Німеччини та Франції на зустрічі у Нормандському форматі в Мінську закликали Росію розблокувати процес звільнення заручників на Донбасі напередодні Великодня.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяДонбасАТО
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