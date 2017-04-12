МИД опасается выхода России из "нормандского формата"

Министерство иностранных дел опасается выхода России из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сказал первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Украинским Новостям.

По его словам, российская сторона в настоящее время демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", в которые входят Украина, Германия, Франция, Россия, потому что хочет показать, что больше не заинтересована в существующем формате.

"Опасность вообще всего процесса заключается в том, что россияне, условно говоря, постепенно выходят из-за стола переговоров", - сказал он.

При этом Пристайко допустил, что Франция и Германия, как участники переговорного процесса, осознают всю опасность этого и принимают меры, чтобы Россия не вышла из-за стола переговоров.

Как известно, дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции на встрече в нормандской формате в Минске призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе накануне Пасхи.