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МИД опасается выхода России из "нормандского формата"

Среда, 12 апреля 2017, 14:24

Министерство иностранных дел опасается выхода России из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сказал первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Украинским Новостям.

По его словам, российская сторона в настоящее время демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", в которые входят Украина, Германия, Франция, Россия, потому что хочет показать, что больше не заинтересована в существующем формате.

"Опасность вообще всего процесса заключается в том, что россияне, условно говоря, постепенно выходят из-за стола переговоров", - сказал он.

При этом Пристайко допустил, что Франция и Германия, как участники переговорного процесса, осознают всю опасность этого и принимают меры, чтобы Россия не вышла из-за стола переговоров.

Как известно, дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции на встрече в нормандской формате в Минске призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе накануне Пасхи.

Темы: РосcияДонбассАТО
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