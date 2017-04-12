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Держдума зробила крок до перенесення виборів на день анексії Криму

Середа, 12 квітня 2017, 14:34

Держдума Російської Федерації в першому читанні схвалила перенесення виборів президента Росії в 2018 році на 18 березня – день офіційної анексії Криму.

За законопроект проголосували 333 депутати, проти – 11 осіб, одна людина утрималася, повідомляє Republic.

Конкретний день у законопроекті не зазначено. Автори пропонують переносити на тиждень вибори, якщо день голосування буде проходити перед святом чи якщо тиждень включає неробочий святковий день.

Вибори президента в 2018 повинні мали б відбутися в неділю 11 березня, та оскільки четвер 8 березня – неробочий день, то вибори переносяться на неділю 18 березня.

Законопроект також пропонує скасувати відкріпні посвідчення на виборах президента.

Партіям також дозволяється відправляти своїх спостерігачів на дільниці без попереднього повідомлення виборчої комісії.

Автори законопроекту також пропонують вважати дійсними підписи за кандидата, навіть якщо там зазначено неповну домашню адресу.

Урядова комісія РФ із законопроектної діяльності схвалила пропозицію 10 квітня. У Білого дому не виникло зауважень.

Законопроект внесли члени Ради Федерації Андрій Клишас та Анатолій Широков.

Раніше джерела у Кремлі заявляли ЗМІ, що вибори можуть стати "референдумом про довіру національному лідеру", тож опонентів Володимиру Путіну не шукатимуть. "На сьогодні просто немає такого кандидата, який своїм висуненням здатен створити інтригу на виборах", – вважають в адміністрації чинного президента РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявибориКримПутін
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