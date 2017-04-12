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Госдума сделала шаг к перенесению выборов на день аннексии Крыма

Среда, 12 апреля 2017, 14:34

Госдума Российской Федерации в первом чтении одобрила перенос выборов президента России в 2018 году на 18 марта – день официальной аннексии Крыма.

За законопроект проголосовали 333 депутата, против – 11 человек, один воздержался, сообщает Republic.

Конкретный день в законопроекте не оговаривается. Авторы предлагают переносить на неделю выборы, если день голосования будет проходить перед праздником или если неделя включает нерабочий праздничный день.

Выборы президента в 2018 должны были пройти в воскресенье 11 марта, но так как четверг 8 марта – нерабочий день, то выборы переносятся на воскресенье 18 марта.

Законопроект также предлагает отменить открепительные удостоверения на выборах президента.

Партиям также разрешается отправлять своих наблюдателей на участки без предварительного уведомления избирательной комиссии.

Авторы законопроекта также предлагают считать действительными подписи за кандидата, даже если там указан неполный домашний адрес.

Правительственная комиссия РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение 10 апреля. У Белого дома не возникло замечаний.

Законопроект внесли члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков.

Ранее источники в Кремле заявляли СМИ, что выборы могут стать "референдумом о доверии национальному лидеру", посему оппонентов Владимиру Путину не будут искать. "На сегодняшний день просто нет такого кандидата, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах", – считают в администрации действующего президента РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявиборыКрымПутин
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